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أخبار البلد

"الزراعة" تتجاهل المعاناة.. أبو صدام : الفلاحون يشعرون بأعراض شبيهة بفيروس كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ان اغلب الفلاحين يشعرون بأعراض شبيهة بأعراض فيروس كورونا، موضحا انهم يشعرون بضيق في المعيشة وارتفاع في اسعار المستلزمات الزراعية وهبوط حاد في اسعار المنتجات الزراعية.

وأضاف " ابوصدام" خلال تصريحات له ان الفلاحين يحتاجون لطبيب زراعي متمكن يعالج مشكلاتهم التي تتفاقم يوميا رغم الطفرة الكبيره التي تحدث لتطوير القطاع الزراعي، حيث تتطور الزراعة وتنتعش دون انعاش لأحوال الفلاحين الاقتصادية.

وأشار نقيب الفلاحين إلى ان قيادات وزارة الزراعه حاليا تتملص من مشاكل الفلاحين وتغلق اذانها هربا من سماع اية مشكلة وتتجاهل معاناة الفلاحين بل ترمي بالتهم على من يجرؤ لفتح اي ملف يحوي مشاكل.

وأكد ابوصدام ان الفلاحين في اشد الحاجة للجلوس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لانه الوحيد القادر علي انهاء معاناتهم ، مشيدا بالدور الجبار الذي يقوم به فخامة الرئيس في تنمية القطاع الزراعي .

وناشد بضرورة عقد مؤتمر كبير يجتمع فيه أكبر عدد من الفلاحين من شتي ربوع مصر لسماع اصواتهم التي بُحت ولا يسمع لهم أي مسؤول.

وأوضح عبدالرحمن ان وجود كيان قوي يتبع رئاسة الجمهورية لتيسير امور الفلاحين أمر في غاية الضرورة بعد تعثر معظم الكيانات الموجودة في حل المشاكل المزمنة التي يعاني منها المزارعون والفلاحون وتوقف نشاط بعضها عن مواصلة العمل.
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