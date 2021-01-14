الفرصة الأخيرة للتقديم للحصول على الدكتوراة من الهند.. غدا





تقدم الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منح جديدة بالتعاون مع دولة الهند عبر موقعها الرسمي ، موضحة إجراءات التقديم والمواعيد.









فقد افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى قد يبلغ عددها مايقرب من 450 منحه .









ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد :





https://home.iitd.ac.in/

https://admission.examdevils.com/iit-delhi-phd-admission/









وذلك علما بان الإداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.













بينما افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay يرحب باستقبال دارسين مصريين متفوقين ببرامج IIT–Bombay للدراسات العليا وحصول دارسين على منح المساعده فى التدريس Teaching Assistantship التى تصل الى 5 سنوات او لحين تقديم رساله الدكتوراه ايهما اقرب ، بمعدل 31000 روبيه شهريا فى اول عامين و35000 شهريا لبقيه المده والتى من خلالها يلتزم الحاصل على المنحه بالقيام بالمساعده فى التدريس او البحث بمايسند اليه لمده 8 ساعات عمل اسبوعيًا حال موافقة الاقسام المختصه على طلبات الالتحاق.

يضم المعهد المذكور اقسام عديده مثل :ـ

ـ هندسه الطيران

ـ العلوم الحيويه والهندسة الحيويه.

ـ هندسه كيميائيه

ــ هندسه مدنيه

ـ علوم وهندسه الحاسب الالى

ـ علوم الارض

ـ الهندسه الكهربائيه.

ـ علوم وهندسه الطاقه

ـ العلوم الانسانيه والاجتماعيه ـ مركز التصميم

ـ الرياضيات

ـ الهندسه الميكانيكيه

ـ هندسة التعدين وعلوم المواد

ـ الفيزياء





ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ

https://portal.iitb.ac.in/

http://www.ir.iitb.ac.in/en/students/how-to-apply-0





واخر موعد للتقدم موضح حسب موعد الفصل الدراسى

ـ للتقدم للفصل الدراسى الخريف ينتهى فى 15 يناير من كل عام



