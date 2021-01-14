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تعليم

الفرصة الأخيرة للتقديم للحصول على الدكتوراة من الهند.. غدا

الخميس 14/يناير/2021 - 05:00 ص
طلاب
طلاب
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نهلة الشربينى

تقدم الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منح جديدة بالتعاون مع دولة الهند عبر موقعها الرسمي ، موضحة إجراءات التقديم والمواعيد.


فقد افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى قد يبلغ عددها مايقرب من 450 منحه .


ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد :

https://home.iitd.ac.in/
https://admission.examdevils.com/iit-delhi-phd-admission/


وذلك علما بان الإداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.



بينما افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay يرحب باستقبال دارسين مصريين متفوقين ببرامج IIT–Bombay  للدراسات العليا وحصول دارسين على منح المساعده فى التدريس Teaching Assistantship  التى تصل الى 5 سنوات او لحين تقديم رساله الدكتوراه ايهما اقرب ، بمعدل 31000 روبيه شهريا فى اول عامين و35000 شهريا لبقيه المده والتى من خلالها يلتزم الحاصل على المنحه بالقيام بالمساعده فى التدريس او البحث بمايسند اليه لمده 8 ساعات عمل اسبوعيًا حال موافقة الاقسام المختصه على طلبات الالتحاق.
يضم المعهد المذكور اقسام عديده مثل :ـ
ـ  هندسه الطيران
ـ  العلوم الحيويه والهندسة الحيويه.
ـ هندسه كيميائيه               
ــ هندسه مدنيه
ـ علوم وهندسه الحاسب الالى
ـ علوم الارض
ـ الهندسه الكهربائيه.
ـ  علوم وهندسه الطاقه       
ـ العلوم الانسانيه والاجتماعيه ـ مركز التصميم 
ـ الرياضيات
ـ الهندسه الميكانيكيه
ـ هندسة التعدين وعلوم المواد
ـ الفيزياء

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ
https://portal.iitb.ac.in/
http://www.ir.iitb.ac.in/en/students/how-to-apply-0

واخر موعد للتقدم موضح حسب موعد الفصل الدراسى
ـ للتقدم للفصل الدراسى الخريف  ينتهى فى 15 يناير من كل عام

ـ للتقدم لفصل الدراسى الربيع ينتهى فى 15 يوليو من كل عام، وذلك علما بان الإداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.
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