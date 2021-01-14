على الطلاب مراجعة المواد بشكل جيد.. خبير تعليمي: الاختبارات الإلكترونية تشمل كل أجزاء المناهج

أكد الدكتور "تامر شوقي" الخبير التعليمي بجامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي تعمل الآن على تأهيل الطلاب لأسواق العمل من خلال التدريبات العملية التي تطرحها على الطلاب داخل الكليات أو عبر الأون لاين بعد الاعتماد على التعليم الهجين.





وأوضح "شوقي" خلال تصريحاته لـ موقع صدي البلد ،أن أهم ما يفعله الطلاب الآن هو الاهتمام بصحتهم وبمراجعة المواد الدراسية بشكل جيد دون أى تكاسل، لافتًا إلى أهمية بنوك الأسئلة التي طرحتها الكليات للطلاب عبر المنصات التعليمة والتي تتوفر من خلالها الاختبارات للطلاب.









وأشار الخبير التعليمي إلى أن نظام الاختبارات الجديدة "الإلكترونية" يصب في مصلحة الطلاب وذلك أيضا لتسهيل أدائها على الطلاب والتصحيح علي المصححين ، مؤكدًا على أهمية التركيز بكافة أجزاء المقررات الدراسية.

واستطرد، أن الاختبارات المقالية تشمل أجزاء معينة من المناهج وليست كلها مما يؤدى إلى نقص معلومات الطلاب بعد التخرج والذي يعوقهم في سوق العمل.