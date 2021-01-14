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محلل سياسي: النواب الأمريكي سيعمل على محاسبة ترامب بعد اقتحام الكونجرس.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 04:00 ص
ترامب
ترامب
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محمود محسن
أكد مهدي عفيفي المحلل السياسي أن جلسة مجلس النواب الأمريكي اتخذت القرار وستعمل على محاسبة ترامب ومؤكدا أن اقتحام الكونجرس لا يمكن أن تمرر واقعة مثل ذلك دون اى اجراء.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون  أن هناك دعم عالمى من الجمهوريين ولكن  من وراء الكواليس مشيرا إلى أنه ستكون هناك محاسبة حتى لا يأتى بعد ذلك عصابات وتقوم بمثل تلك التصرفات.

وتابع المحلل السياسي  أن الولايات المتحدة  الأمريكية تؤكد أن تلك الديموقراطية وتعمل على تطبيقها .

طوقت قوات الحرس الوطني التابعة للجيش الأمريكي، اليوم الاربعاء، مبنى الكونجرس تزامنًا مع تصويت النواب الأمريكيين على البدء في إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن قوات الحرس الوطني فرضت طوقًا أمنيًا ووضعت حواجز فولاذية حول مبنى الكونجرس، خوفًا من اندلاع أي أعمال عنف خلال التصويت.

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