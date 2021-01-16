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فيديو جراف

فيديوجراف.. كيف أثر كورونا على أحمر الشفاه

السبت 16/يناير/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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منار شعبان
أثرت جائحة فيروس كورونا على العديد من المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لدرجة وصلت إلى التأثير على إقبال النساء على استخدام مستحضرات التجميل مثل كريمات الوجه وأحمر الشفاه وأدوات تجميل العيون فانخفضت مبيعات بعضها وارتفعت مبيعات أخرى .

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وأجرت شركة نيلسن المتخصصة في مجال الأبحاث التسويقية بحثا عن نسبة مبيعات مستحضرات التجميل خلال الثمانية أشهر السابقة لمقارنتها بالسنة الماضية لتجد أن هناك فارقا كبيرا في حجم المبيعات، والتي شهدت انخفاضا كبيرا في بيع مستحضرات التجميل وبخاصة أحمر الشفاه نتيجة لإجراءات الوقاية والحجر الصحي والذي يتطلب ارتداء الكمامة معظم الوقت.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تأثير فيروس كورونا على مبيعات مستحضرات التجميل وأحمر الشفاه من خلال الفيديوجراف التالي.
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