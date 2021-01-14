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تعليم

اليوم..انطلاق أولى المحاضرات العلمية لمركز الدراسات البردية بعين شمس

الخميس 14/يناير/2021 - 03:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
ينظم مركز الدراسات البرديه والنقوش بجامعه عين شمس أولي محاضراته العلميه في العام  الجديد 2021 وذلك اليوم الخميس الموافق 14 يناير الساعه السادسه مساء.

 المحاضره بعنوان " فول و قطن وبردى أسس دراسه النباتات الاثريه بمصر " ، يدير اللقاء أ.د. ممدوح الدماطى أستاذ الاثار المصرية القديمة والقائم بعمل عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ووزير الاثار السابق .

يحاضر في اللقاء الذي سيتم عبر الانترنت من خلال تطبيق زووم الدكتوره منى الله الدري من وزارة السياحة والآثار .




وفي سياق اخر ايمانًا بأهميه التدريب في حياه الفرد والمجتمع وانطلاقا من رغبه وزاره الأوقاف في عقد دورات تدريبيه للائمه والواعظات وقع اليوم الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والاستاذ الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعه عين شمس بروتوكول تعاون بين وزاره الاوقاف وجامعه عين شمس لتدريب الائمه والواعظات.
بحضور الأستاذ الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 و قد اتفق الطرفان على عقد دورات تدريبيه للسادة الائمة والواعظات بالتعاون مع جامعه عين شمس في مجالات اللغه العربيه وآدابها علي أن تتضمن ( النحو - البلاغة - الأساليب الأدبية) 


بالإضافة إلي دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع و دوره أخرى في المهارات الإعلاميه، على أن يتم التدريب بمقر الكليات التي يتم الاتفاق عليها مع اداره جامعة عين شمس، وتتكفل الجامعه بتوفير أعضاء هيئه التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات المتفق عليها و تتحمل وزاره الاوقاف صرف بدل المحاضرات الخاصة بالمحاضرين وفق لوائحها الماليه على ان لا يتم اسناد اكثر من محاضره لعضو هيئه التدريس في اليوم الواحد.
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا الدروع والتقاط الصور التذكارية.
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