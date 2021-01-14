ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين: مناقصة لتوريد زيت خليط معبأ

الخميس 14/يناير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة رقم (1) لسنة 2021 لتوريد زيت خليط (صويا-عباد) معبأ فى عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية  من شركات التكرير والتعبئة وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات التى يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان  99 شارع القصر العينى - القاهرة  (مقابل 500 جنيه للكراسة).

- يتم تلقى العروض وفض المظاريف يوم الاثنين الموافق 18 /1 /2021 الساعة الواحدة ظهرًا.

- يجب ان يحتوي المظروف الفني علي اصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة من المورد وضمان أبتدائى بمبلغ خمسمائة الف جنيهًا
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد صورتها الجريئة فى الجيم.. إطلالات عرضت نسرين طافش للانتقاد

توب بينك.. أمينة تخطف الأنظار بأنوثتها