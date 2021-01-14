ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

3.5 مليون خط.. «التضامن» تكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع «الاتصالات»

الخميس 14/يناير/2021 - 06:17 ص
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،
Advertisements
عادل نصار
كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل هامة في البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة والشركة المصرية للاتصالات بشأن إطلاق مشروع مصر الرقمية.

وقالت "القباج"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة "الأولى" التليفزيون المصري مساء أمس، الأربعاء، إن التعاون مع وزارة الاتصالات مهم، موضحة أن الأسر ستحصل على الدعم عبر مكاتب البريد. 

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن كل من يشملهم برنامج تكافل يصل عددهم إلى 3.5 مليون أسرة، وسيصل العدد قريبًا إلى 5 ملايين.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن الوزارة تعمل وفقًا للتوجيهات الرئاسية بالتواصل المستمر مع المواطنين بشكل إلكتروني والتحقق من بياناتهم. 

وتابعت الدكتورة نيفين القباج، "نعمل على أن يكون لكل أسرة من تكافل وكرامة لديها خط هاتف للتواصل بشكل أفضل معهم، ولكي نقدم خدمات أفضل وأسهل وأسرع"، منوهة بأن هذا الأمر في غاية الأهمية في أمور كثيرة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي مهتم بالتعليم.. وزيرة التضامن: دفع مصاريف 2 مليون طفل رفضهم "تكافل وكرامة"

القباج: منظومة لإنشاء مصنع لإنتاج الأجهزة التعويضية لذوي الهمم.. فيديو

ضم شرائح جديدة في تكافل وكرامة.. وزيرة التضامن توضح ..فيديو

وزيرة التضامن: لدينا 3200 مدرسة جاهزة لتزويدها بحضانات.. فيديو

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل زيارة وزيرة التضامن بالمحافظة.. فيديو

200 ألف جنيه| التضامن تعلن نتيجة مسابقة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا..شاهد

ترشيحاتنا

كيا تكشف عن موهافي 2021 بعد إطلاقها في كوريا ..صور

قبل رحيله.. ترامب يستعد لتوجيه ضربة أخيرة

هل يجب على الزوجة الموظفة وضع نصف راتبها في المنزل ؟.. رد مستشار المفتي

ميدو: قرار تواجد شريف إكرامي أساسيا في بيراميدز خاطئ

في منتدى دافوس.. ولي العهد: الإصلاحات بالسعودية ستتضاعف في الـ 10 سنوات المقبلة

خير كثير.. عود نفسك كل صباح أن تقول هذا الدعاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

سعر خرافي.. تعرف على تكلفة وماركة فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

30 صورة غاية في الندرة لـ بورسعيد عام 1869