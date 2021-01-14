3.5 مليون خط.. «التضامن» تكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع «الاتصالات»

كشفت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل هامة في البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة والشركة المصرية للاتصالات بشأن إطلاق مشروع مصر الرقمية.





وقالت "القباج"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة "الأولى" التليفزيون المصري مساء أمس، الأربعاء، إن التعاون مع وزارة الاتصالات مهم، موضحة أن الأسر ستحصل على الدعم عبر مكاتب البريد.





وأشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن كل من يشملهم برنامج تكافل يصل عددهم إلى 3.5 مليون أسرة، وسيصل العدد قريبًا إلى 5 ملايين.





وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن الوزارة تعمل وفقًا للتوجيهات الرئاسية بالتواصل المستمر مع المواطنين بشكل إلكتروني والتحقق من بياناتهم.





وتابعت الدكتورة نيفين القباج ، " نعمل على أن يكون لكل أسرة من تكافل وكرامة لديها خط هاتف للتواصل بشكل أفضل معهم، ولكي نقدم خدمات أفضل وأسهل وأسرع"، منوهة بأن هذا الأمر في غاية الأهمية في أمور كثيرة.