حبس عاطلين تخصصا في سرقة المتعلقات من السيارات بالزيتون

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بأسلوب الضغط على الكابود بالزيتون.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن نشاط المتهمين.





وكان قد القي رجال مباحث القاهرة القبض علي عاطلين تخصصا في سرقة المتعلقات من داخل السيارات بإسلوب " الضغط على الكابود " .





ففى اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بشارع جسر السويس تمكنوا من ضبط عاطلين بحوزتهما حقيبة يد بداخلها ( سماعة طبية , جهاز قياس ضغط الدم , جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم ) مجهولي المصدر .





بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بسرقتها من داخل السيارة حال توقفها بالشارع محل الضبط بإسلوب " كسر زجاج الهواية " .





أمكن التوصل للمجني عليه وتبين انه طبيب ومقيم ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة .





بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات .





واعترفا بارتكاب عدد 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بإسلوب " الضغط على الكابود " تم بارشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما .





باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمه، وتولت النيابة العامة التحقيق .



