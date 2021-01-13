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أخبار العالم

بومبيو يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:30 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اقترح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يُمنح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، جائزة نوبل للسلام، وذلك لتعزيزه السلام العربي الإسرائيلي.

ويأتي اقتراح بومبيو، الذي قدمه على حسابه الرسمي على تويتر، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للتصويت في وقت لاحق  بشأن عزل ترامب، متهمًا إياه بحشد حشد عنيف من المؤيدين لمهاجمة مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

ترامب والعديد من حلفائه لم يخفوا رغبتهم في رؤيته يتم تكريمه بجائزة نوبل للسلام، وهي واحدة من أكثر الجوائز تميزًا في العالم.

أثارت حملتهم نيابة عنه الدهشة لأن الترويج الذاتي للجائزة يعتبر غير لائق، في الوقت الذي يعد ترامب من اكثر الرؤساء المثيرين للانقسامات والتحريض ضد الديمقراطية في تاريخ الولايات المتحدة، وخاصة خلال أزمة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.

قام بومبيو بتغريد صورة لترامب وهو يلوح من شرفة البيت الأبيض مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري خارجية الإمارات العربية والبحرين وكتب "لجنة نوبل".
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