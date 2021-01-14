حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج و حظك اليوم وكشفت خبيرة الأبراج جاكلين عفيفي عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 14-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





اقرأ إيضا..





برج الحمل مهنيا: القمر في منزل المشروعات مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء أو مع أشخاص جدد. عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد في منزل الأصدقاء.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك





برج الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

عاطفيا: الوضع الفلكي قد يخلق اليوم بداخلك تمردا أو يدفعك للتهور.. كن صبورا





برج الجوزاء

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم مما يجعلك تبدو ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا





برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. المريخ في منزل الأصدقاء يمدك بالنشاط والجاذبية.. تبحث وتتأمل بعمق وقد تتوصل لنتائج تهمك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق مكاسب ومراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك أو ممتلكاتك.





برج الأسد

مهنيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بشركاء العمل ولا تتسرع في حركتك وأقوالك وقراراتك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر وعطارد في مواجهة برجك.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بالأحباب والأصدقاء





برج العذراء

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للاجتهاد وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

عاطفيا وصحيا: فينوس بمنزل الحب تمنحك طاقة عاطفية وتألقا ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب





برج الميزان

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

اجتماعيا ومهنيا: عطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.





برج العقرب

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأقارب.

مهنيا واجتماعيا: تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء





برج القوس

مهنيا وعائليا: تعيش اليوم حياة مهنية وعائلية مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صلاتك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر وعطارد في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.





برج الدلو

مهنيا وماليا: عطارد في برجك يمدك بالمواهب والإصرار والحماس وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في برجك مما يجعلك تتحدث اليوم بثقة وتكسب الإعجاب وتتألق بكل السحر وتجذب إليك الجنس الآخر





برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة ومن المهم ألا تعلن أخبارك الخاصة.

ماليا ومهنيا: اليوم لا تتسرع في إظهار انفعالاتك وخططك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم