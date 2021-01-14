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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 14/يناير/2021 - 02:34 ص
حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 - 1 - 2021
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هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج وحظك اليوم وكشفت خبيرة الأبراج جاكلين عفيفي عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 14-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
مهنيا: القمر في منزل المشروعات مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء أو مع أشخاص جدد.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد في منزل الأصدقاء.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك

برج الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.
عاطفيا: الوضع الفلكي قد يخلق اليوم بداخلك تمردا أو يدفعك للتهور.. كن صبورا

برج الجوزاء
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم مما يجعلك تبدو ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. المريخ في منزل الأصدقاء يمدك بالنشاط والجاذبية.. تبحث وتتأمل بعمق وقد تتوصل لنتائج تهمك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق مكاسب ومراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك أو ممتلكاتك.

برج الأسد
مهنيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بشركاء العمل ولا تتسرع في حركتك وأقوالك وقراراتك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر وعطارد في مواجهة برجك.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بالأحباب والأصدقاء

برج العذراء
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للاجتهاد وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.
عاطفيا وصحيا: فينوس بمنزل الحب تمنحك طاقة عاطفية وتألقا ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب

برج الميزان
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.
اجتماعيا ومهنيا: عطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.

برج العقرب
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأقارب.
مهنيا واجتماعيا: تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء

برج القوس
مهنيا وعائليا: تعيش اليوم حياة مهنية وعائلية مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صلاتك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر وعطارد في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

برج الدلو
مهنيا وماليا: عطارد في برجك يمدك بالمواهب والإصرار والحماس وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في برجك مما يجعلك تتحدث اليوم بثقة وتكسب الإعجاب وتتألق بكل السحر وتجذب إليك الجنس الآخر

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة ومن المهم ألا تعلن أخبارك الخاصة.
ماليا ومهنيا: اليوم لا تتسرع في إظهار انفعالاتك وخططك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم
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