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أخبار البلد

أهم الأخبار.. وفاة صفوت الشريف.. صدمة جديدة للعالم بشأن كورونا.. وإعلان هام من وزارة التموين

الخميس 14/يناير/2021 - 01:02 ص
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة " المزيد " .



أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرا إلى دول العالم، من أن السنة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد تكون أصعب مما كانت عليه السنة الأولى" المزيد ". 




 توفي صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بعد صراع مع المرض " المزيد ".




أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج  677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120312 حالة " المزيد ".



تلقي الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا عن حركة صرف السلع التموينية عن شهر يناير الجارى بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية " المزيد " .


انتهت مباراة منتخب مصر ونظيره التشيلي بفوز الفراعنة 35-29، في افتتاحية بطولة كأس العالم لليد التي تحتضنها جمهورية مصر العربية. 


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