مستشار الرئيس: لا توجد قائمة انتظار للحالات الحرجة لأنها لا تقبل أي تأخير ..فيديو

لحالات الحرجة لا تقبل أي تأخير، منوهًا بضرورة التدخل السريع في الحالات الحرجة،





وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا توجد قائمة انتظار للحالات الحرجة، مشيرا إلى أن المريض يذهب إلى المستشفى على الفور.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أنه لا يوجد طوال الفترة الماضية نقص لأى دواء، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي من الأدوية والمعدات.





وأشار إلى أنه يتم إرسال تقرير بشكل دوري إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن حالة المستشفيات والحالة الصحية بشكل عام، مختتمًا "نحن فى أزمة وحرب عملية ديناميكية ولحظات فارقة".

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن اولابد من إنقاذها سريعا، ويجب أن يكون هناك تواصل بين المريض والإسعاف والمؤسسة الطبية.