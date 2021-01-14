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حصلنا على حقوق بث المباريات.. مدير بطولة كأس العالم لـ اليد: كنا نتمنى حضور الجمهور المصري

الخميس 14/يناير/2021 - 01:55 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه رغم ظروف كورونا الحالية فإننا استطعنا الحصول على حقوق بث المباريات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك حتى يستطيع المصريون الاستمتاع بالبطولة عبر التلفزيون.

وأكد "لبيب"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "كنا نتمنى حضور الجمهور المصري، ولكن الأزمة كان لها رأي آخر"، معقبا "الافتتاح أمس نال إعجابا كبيرا من قبل العالم أجمع، حيث انبهر الجميع بالتنظيم والافتتاح المقدم".

وتابع "هناك مجموعة من وزارة الصحة قامت بوضع مجموعة من الخطوات والإجراءات لحماية البطولة من فيروس كورونا، موضحا "المجموعة عرضت الخطة على الاتحاد الدولي وتمت الموافقة عليها، وحاليا يتم تنفيذها".

وشدد على أن جميع الحاضرين للبطولة يمكثون في مكان واحد خلال فترة البطولة، منوها بأن عدم حضور الجمهور المصري سيؤثر على المنتخب المصري ولكن نأمل أن نجتاز تلك البطولة ونصل إلى درجة عالية في البطولة.

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