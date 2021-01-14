مستشار الرئيس: المستشفيات استوعبت حالات كورونا التي تحتاج بالفعل لعناية خاصة ..فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أنه رغم ارتفاع إصابات كورونا فإن المستشفيات استوعبت الأعداد التي تحتاج بالفعل إلى عناية خاصة.





وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عددًا كبيرًا خلال أزمة كورونا تحدثوا عن حاجتهم إلى الأوكسجين، مشيرًا إلى أن الأكسجين يُستخدم للحالات في الرعاية الخاصة لأنه المحرك الرئيسي لأجهزة التنفس الصناعي.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن الأكسجين بمثابة "إكسير الحياة" بالنسبة إلى الإنسان، مشيرًا إلى أن مرضى الجهاز التنفسي المزمن خلال فصل الشتاء يحدث نوع من ضيق التنفس لديهم، إضافةً إلى الإصابة بالنزلات الشعبية، ومرضى الربو، والالتهابات الرئوية، وبعض مرضى القلب.





وأشار إلى أنه خلال الموجة الأولى من وباء كورونا زادت كمية استهلاك الأكسجين، مختتمًا أن شهر ديسمبر 2020 كانت الطلبات أثناءه هي الأعلى، وتم استخدام ضعف الإنتاج الذي تنتجه الشركات.



