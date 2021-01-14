مستشار الرئيس: حالات كورونا كثيرة تعالج بالمنازل وتحصل على العلاج بالتواصل مع الأطباء ..فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أنه من الدروس المستفادة في الموجة الأولى لفيروس كورونا، اكتشاف أن هناك حالات كثيرة تعالج بالمنازل، وتحصل على العلاج عبر التواصل مع الأطباء، وتحديد العلاج المناسب سواء الإصابة بسيطة أو متوسطة.





وأضاف تاج الدين، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك تعليمات للمرضى والمخالطين بأنه إذا حدثت أعراض محددة يتم الاتصال بالطبيب أو يذهب إلى المستشفى، مؤكدا أن المصريين استفادوا من الموجة الأولى.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن كثيرًا من الحالات المصابة التي تتوجه إلى المستشفيات قد تكون متأخرة؛ مما يسبب مضاعفات، وزيادة عدد الحالات على أجهزة التنفس الصناعي.





وأشار إلى أن المشهد المتكرر خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا إصابة عائلات كاملة، وهي أكبر من الموجة الأولى ولكن عددًا منهم إصابتهم بسيطة ويشفون.



