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تكون شديدة جدا.. أستاذ مناعة: الأعراض المصاحبة لـ كورونا تختلف من شخص لآخر ..فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 02:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا تختلف من شخص لآخر، وتكون شديدة جدا، مؤكدًا أن الأشعة المقطعية على الرئة للتأكد من أن المريض لا يحتاج الذهاب إلى المستشفى.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصاب فيروس كورونا يجب عليه أن يكون بحوزته جهاز قياس نسبة الأكسجين؛ للتأكد من أنه لا يحتاج إلى الذهاب للمستشفى، مشيرا إلى أن نسبة الأكسجين إذا كانت أعلى من 94% فلا داعي للخوف والقلق.

وأوضح مصباح ، أن هناك أعراضًا تُسمى ما بعد كورونا ومنها التعب من أقل مجهود والإحساس بالإرهاق والصداع والشعور بتكسير في العظام، إضافةً إلى تأخر عودة حاسة الشم والتذوق، مؤكدا أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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