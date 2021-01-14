تكون شديدة جدا.. أستاذ مناعة: الأعراض المصاحبة لـ كورونا تختلف من شخص لآخر ..فيديو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا تختلف من شخص لآخر، وتكون شديدة جدا، مؤكدًا أ ن الأشعة المقطعية على الرئة للتأكد من أن المريض لا يحتاج الذهاب إ لى المستشفى . للإصابةلآخر،الأشعةعلىلا يحتاجلىالمستشفى





وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أ ن مصاب فيروس كورونا يجب عليه أن يكون بحوزته جهاز قياس نسبة الأكسجين؛ للتأكد من أنه لا يحتاج إلى الذهاب للمستشفى، مشيرا إلى أ ن نسبة الأكسجين إذا كانت أ على من 94% فلا داعي للخوف والقلق.



