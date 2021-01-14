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مستشار الرئيس: الكوادر الطبية لها أولوية في الحصول على لقاح كورونا ..فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 03:19 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الأولوية لدى العالم كله ومنظمات الصحة العالمية للكوادر الطبية في الحصول على التطعيم واللقاح.

وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك أطباء توفوا بكورونا على الرغم من عدم تخصصهم في التعامل مع الحالات المصابة.

ونوه مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بأهمية تطعيم كافة الكوادر الطبية، وعلى رأسهم الأطباء المتصدين لـ كورونا في مستشفيات العزل والرعايات المركزة ومستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر؛ لأنهم الفئة الأولى بالتطعيم، وهم المعرضون للإصابة أكثر.

وأشار إلى أنه يأتي بعد ذلك أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن ثم الفئات الأخرى، مؤكدا أن الوزارة تعمل مع الدولة على لوضع جداول زمنية وتحديد الكميات التي ستبدأ التطعيم.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه لا توجد الآن كميات كافية من اللقاحات تغطي عددا كبيرا من القطاعات؛ لأن التطعيم يُؤخذ عبر جرعتين، والفاصل الزمني بينهما يتراوح بين 21 و28 يوما. 

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