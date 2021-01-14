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رياضة

هناك نسب مشاهدة عالية.. هشام نصر يقترح على المصريين تشجيع المنتخب الوطني عبر السوشيال

الخميس 14/يناير/2021 - 03:10 ص
منتخب مصر وشيلي
منتخب مصر وشيلي
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ريهام بكير
قال المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، "يكفينا شرفا حضور الرئيس السيسي، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف "نصر"، أن مصر لا تبخل على الظهور في أبهى صورة أمام العالم، وهناك نسب مشاهدة عالية لحفل افتتاح البطولة، ورضا عالٍ.

وتابع أن منتخب مصر يستعد بكل قواه لمواجهة منتخبي مقدونيا والسويد؛ كونهما الأصعب، مشيرا إلى أن فوز المنتخب المصري على فريق تشيلي بنتيجة 35- 29،  يعتبر أفضل تأهيل لمتابعة باقي المواجهات واكتشاف الأخطاء وتصحيحها.

وجاء فوز المنتخب الوطني في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي وحتى  31 من الشهر نفسه، بمثابة الدفعة التي يحتاج إليها اللاعبون في ظل غياب الجمهور بسبب جائحة كورونا التي يعاني منها العالم أجمع.

واقترح رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد أن تدعم الجماهير المصرية المنتخب الوطني عن طريق صفحاتهم عبر التواصل الاجتماعي في ظل غيابهم عن المدرجات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واختتم نصر تصريحاته، بأننا لابد من تشجيع بلادنا بشتى الطرق، ومن المؤكد وصول أصواتنا للاعبين، ومن رفع الحالة المعنوية لديهم، وظهورهم في أفضل مستوى.

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