الموجة الثانية من كورونا.. مستشار الرئيس للشئون الصحية: لا توجد قائمة انتظار للحالات الحرجة.. والكوادر الطبية لها أولوية أولى للحصول على اللقاح

مستشار الرئيس للشئون الصحية:
لابد من الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة
الكوادر الطبية لها أولوية أولى للحصول على لقاح كورونا
لا توجد قائمة انتظار للحالات الحرجة لأنها لا تقبل أي تأخير
عدد حالات الإصابة بـ كورونا تعكس الوضع العام
المستشفيات استوعبت حالات كورونا التي تحتاج بالفعل لعناية خاصة
استضاف الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، والذى بدوره كشف عن العديد من التفاصيل من أهمها حقيقة نقص الأكسجين بالمستشفيات، كما كشف عن أهم أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا.
كما أوضح خلال حواره أهم الفئات الأولى التى ستحصل على لقاح كورونا، ووجه بدوره للمواطنين أهم النصائح لمواجهة الموجة الثانية من كورونا ، وخلال السطور التالية نستعرض أهم التصريحات التى أدلى بها.
وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن الفترة الماضية وبفضل توجيهات الرئيس السيسي، وما اتخذته الحكومة من إجراءات حول التعليم في المدارس والجامعات، كانت قرارات صائبة وتم نشرها بالجريدة الرسمية بأحكام تطبيق القرارات الخاصة بكورونا.
وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا بد من الحرص والحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة للعمل على انخفاض الحالات.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن وضع مصر حول فيروس كورونا أفضل من بلاد ودول كثيرة تفشى بها المرض بصورة كبيرة.
وطالب "ليس كل حالة تصاب بعدوى تتوجه إلى المستشفى"، مؤكدا أن هناك حالات كثيرة توجد لها أعراض بسيطة ومن الممكن أن تُعالج في المنزل.
كما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن الحالات الحرجة لا تقبل أي تأخير، منوهًا بضرورة التدخل السريع في الحالات الحرجة، ولابد من إنقاذها سريعا، ويجب أن يكون هناك تواصل بين المريض والإسعاف والمؤسسة الطبية.
وأضاف "تاج الدين"، أنه لا توجد قائمة انتظار للحالات الحرجة، مشيرا إلى أن المريض يذهب إلى المستشفى على الفور.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أنه لا يوجد طوال الفترة الماضية نقص لأى دواء، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي من الأدوية والمعدات.
وأشار إلى أنه يتم إرسال تقرير بشكل دوري إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن حالة المستشفيات والحالة الصحية بشكل عام، مختتمًا "نحن فى أزمة وحرب عملية ديناميكية ولحظات فارقة".
وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هناك مؤشرًا حقيقيًا لانخفاض عدد الحالات المصابة، مشيرا إلى أن الأرقام التي تُقال هي انعكاس لعدد الحالات الموجودة بصرف النظر عن نسب حالات الإصابة.
وأضاف تاج الدين، أن حالات الإصابة إذا زادت تعكس الوضع العام، لافتًا إلى أن هناك توقعًا بالزيادة خلال تلك الفترة وكانت هناك زيادات والوزارة أعلنتها.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هذا الأسبوع حدثت ذبذبة في عدد الحالات المصابة، حيث إنه كانت هناك ارتفاع بالحالات المصابة وبعد ذلك حدث انخفاض.
وأشار إلى أن عدد الحالات يتزايد في المستشفيات وأيضا يقوم من يتعرض للإصابة يتواصل مع الأطباء لتحديد العلاج اللازم.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية أنه على الرغم من الارتفاع الذي حدث في إصابات كورونا إلا أن المستشفيات استوعبت الأعداد التى تحتاج بالفعل لعناية خاصة بها.
وأضاف تاج الدين ، أن عدد كبير خلال أزمة كورونا تحدثوا عن الاوكسجين والحاجة له مشيرا إلى أن الاكسجين يستخدم للحالات في الرعاية وغيرها وهو المحرك الرئيسي لأجهزة التنفس الصناعي.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية أن الأكسجين بمثابة إكسير الحياة بالنسبة للإنسان، مؤكدا أنه خلال فصل الشتاء هناك مرضى الجهاز التنفسي المزمن وفى خلال تلك الفترة يحدث نوع من ضيق التنفس إضافة إلى الإصابة بالنزلات الشعبية ومرضى الربو والالتهابات الرئوية وبعض مرضى القلب.
وأشار تاج الدين إلى أنه خلال الموجة الأولى من وباء كورونا زادت كمية استهلاك الاكسجين مؤكدا أنه خلال شهر ديسمبر 2020 كانت الأعلى وتم استخدام ضعف الإنتاج الذي تنتجه الشركات.
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أنه من دروس الموجة الأولى لفيروس كورونا تم اكتشاف أن هناك حالات كثيرة تعالج بالمنازل وتحصل على العلاج من خلال التواصل مع الأطباء وتحديد العلاج المناسب سواء الإصابة بسيطة أو متوسطة.
وأضاف تاج الدين، أن هناك تعليمات للمرضى والمخالطين اذا حدث أعراض محددة يتم الاتصال بالطبيب أو يذهب إلى المستشفى مؤكدا أن المصريين استفادوا من الموجة الأولى.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية أن كثير من الحالات المصابة التي تتوجه إلى المستشفيات قد تكون متأخرة مما يسبب مشاكل فى الحالات وزيادة عدد الحالات على أجهزة التنفس الصناعي.
وأشار تاج الدين إلى أن المشهد الأكبر خلال اصابات الموجة الثانية من فيروس كورونا تكون للعائلات وهي أكبر من الموجة الأولى ولكن عدد منهم حالات بسيطة وتشفى.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية أن الظاهرة التي بدأت في الظهور هو فقدان حاسة الشم والتذوق لمريض كورونا مؤكدا أنه على المريض أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين والانتظار أسبوعا آخر حتى يتعامل مع الآخرين.
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن هناك أولوية أولى فى العالم كله ومنظمات الصحة العالمية وهي أن الكوادر الطبية لها أولوية أولى للحصول على التطعيم واللقاح.
وأضاف تاج الدين أن هناك أطباء توفوا بكورونا على الرغم من عدم تخصصهم فى التعامل مع الحالات المصابة.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أنه لا بد من تطعيم كافة الكوادر الطبية وعلى رأسهم الأطباء المتصدين لـ كورونا ومستشفيات العزل والعنايات المركزة ومستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر لأنهم هم الفئة الأولى بالتطعيم، وهم المعرضون للإصابة أكثر.
وأشار تاج الدين إلى أنه يأتي بعد ذلك أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن ثم الفئات الاخرى مؤكدا أن الوزارة تعمل مع الدولة على وجود جداول زمنية وتحديد الكميات التي ستبدأ هذا التطعيم.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية "لا توجد الآن كميات كافية من اللقاحات تغطي عددا كبيرا من القطاعات لأن التطعيم يؤخذ عن طريق جرعتين والفاصل الزمني بينهما يتراوح بين 21 و28 يوما".