الموجة الثانية من كورونا.. مستشار الرئيس للشئون الصحية: لا توجد قائمة انتظار للحالات الحرجة.. والكوادر الطبية لها أولوية أولى للحصول على اللقاح

مستشار الرئيس للشئون الصحية:

لابد من الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة الكوادر الطبية لها أولوية أولى للحصول على لقاح كورونا لا توجد قائمة انتظار للحالات الحرجة لأنها لا تقبل أي تأخير عدد حالات الإصابة بـ كورونا تعكس الوضع العام المستشفيات استوعبت حالات كورونا التي تحتاج بالفعل لعناية خاصة





استضاف الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، والذى بدوره كشف عن العديد من التفاصيل من أهمها حقيقة نقص الأكسجين بالمستشفيات، كما كشف عن أهم أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا.





كما أوضح خلال حواره أهم الفئات الأولى التى ستحصل على لقاح كورونا، ووجه بدوره للمواطنين أهم النصائح لمواجهة الموجة الثانية من كورونا ، وخلال السطور التالية نستعرض أهم التصريحات التى أدلى بها.





وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن الفترة الماضية وبفضل توجيهات الرئيس السيسي، وما اتخذته الحكومة من إجراءات حول التعليم في المدارس والجامعات، كانت قرارات صائبة وتم نشرها بالجريدة الرسمية بأحكام تطبيق القرارات الخاصة بكورونا.





وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا بد من الحرص والحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة للعمل على انخفاض الحالات.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، أن وضع مصر حول فيروس كورونا أفضل من بلاد ودول كثيرة تفشى بها المرض بصورة كبيرة.



