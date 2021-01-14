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رياضة

منافس الأهلي في كأس العالم.. سانتوس إلى نهائي كأس ليبرتادوريس بعد اكتساح بوكا جونيورز بثلاثية

الخميس 14/يناير/2021 - 04:09 ص
سانتوس
سانتوس
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محمد رشاد
اكتسح نادي سانتوس البرازيلي، نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد ايستاديو وربانو كاليرا، معقل نادي النادي البرازيلي، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الليبرتادوريس.

وحسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة الذهاب بين نادي بوكا جونيورز، ونظيره نادي سانتوس البرازيلي.

سانتوس البرازيلي سيلاقي مواطنه بالميراس الذي حقق الانتصار على حساب ريفر بليت أمس، الأربعاء.

وأحرز ثلاثية نادي سانتوس البرازيلي، دييغو بيتوكا في الدقيقة 16، وضاعف النتيجة يفيرسون سوتيلدو في الدقيقة 49، وجاء لوكاس براغا بالهدف الثالث فى الدقيقة 51.

ومن المقرر أن يلاقي نادي بالميراس نظيره نادي سانتوس فى نهاية الشهر الجاري، من أجل حسم الفائز بلقب مسابقة كأس الليبرتادوريس والتى سيتأهل بدوره إلى كأس العالم للأندية 2021 بقطر.

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