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رياضة

شوبير: صلاح محسن طلب الإعارة لـ إنبي وموسيماني متمسك به ..فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 07:15 ص
شوبير
شوبير
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محمد رشاد
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على الانتقال على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء إلى إنبى، مشيرًا إلى أنه بانتظار موافقة إدارة ناديه.

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن المدير الفنى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى، يرفض إعارة صلاح محسن، مؤكدًا أنه حال موافقته فمن الممكن أن يعار اللاعب إلى إنبى أو سموحة.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، أن التوجه حاليًا لدى موسيمانى هو رفض رحيل أى لاعب من صفوف الفريق للحفاظ على قوامه، نظرا لأن الموسم ظروفه متغيرة، كما أنه فى احتياج إلى جميع اللاعبين.

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