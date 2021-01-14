شوبير: صلاح محسن طلب الإعارة لـ إنبي وموسيماني متمسك به ..فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وافق على الانتقال على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء إلى إنبى ، مشيرًا إلى أنه بانتظار موافقة إدارة ناديه.





وأضاف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن المدير الفنى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى، يرفض إعارة صلاح محسن، مؤكدًا أنه حال موافقته فمن الممكن أن يعار اللاعب إلى إنبى أو سموحة.

