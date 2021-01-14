ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بتلك الطريقة.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنة دينا فؤاد

الخميس 14/يناير/2021 - 05:48 ص
رنا اشرف
نشرت الفنانة ايمان العاصي صورة جديدة عبر خاصية "استوري"، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت الفنانة إيمان العاصي، في الصورة برفقة ابنة الفنانة "دينا فؤاد" الطفلة "زينة عبد العزيز"، وحرصت على تقديم التهنئة إليها بمناسبة عيد ميلادها.


وعلقت الفنانة إيمان العاصي على الصورة، "كل سنة وانتي طيبة يا ست البنات بحبك اوي يا زوز".




يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا. 


وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها. 


وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيمان العاصي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بـ إطلالة جذابة.. إيمان العاصي تتعرض لوصلة غزل من جمهورها.. شاهد

إيمان العاصي تشارك في حملة لا للعنف ضد المرأة

بإطلالة جديدة لها.. إيمان العاصى توجه رسالة لجمهورها.. شاهد

بالأزرق الزهرى.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

إيمان العاصي تشعل إنستجرام بعد ظهور ابنتها على السجادة الحمراء

ترشيحاتنا

تدهور الحالة الصحية لـ فنانة شهيرة بسبب فيروس كورونا

بصماته واضحة.. وزير الإعلام ينعي صفوت الشريف

منافس الأهلي في كأس العالم.. سانتوس إلى نهائي كأس ليبرتادوريس بعد اكتساح بوكا جونيورز بثلاثية

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: توقيع اتفاق سلام مع 3 دول خليجية جديدة قريبا

مواعيد مباريات اليوم الثاني لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

نجم الزمالك يعلن إيجابية مسحة كورونا للمرة الثانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول