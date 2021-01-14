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أخبار العالم

مالي: مقتل 3 جنود من قوات حفظ السلام الأممية في هجوم لمسلحين مجهولين

الخميس 14/يناير/2021 - 06:43 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قتل ثلاثة من قوات حفظ السلام وأصيب ستة آخرون شمال مالي في هجوم لمسلحين مجهولين.

ونقلت وكالة الأنباء المالية، اليوم الخميس، عن بيان لبعثة الأمم المتحدة في باماكو، أن ثلاثة جنود تابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" قتلوا بالقرب من محافظة تين بكتو شمال مالي إثر تعرضهم لعبوات ناسفة بدائية الصنع أطلقها مسلحون مجهولون لاذوا بالفرار.

ووفق البيان فقد أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، محمد صالح نظيف الهجوم الجديد ضد القوات الأممية.

وقال نظيف إنه "في الوقت الذي تُبذل فيه كل الجهود لإخراج مالي من المأزق، أشعر بالأسى الشديد لعودة هذه الهجمات ضد القوات الوطنية والدولية، وكذلك ضد السكان المدنيين .. وعلى الرغم من هذه البيئة الصعبة والتي لا يمكن التنبؤ بها، فإن بعثة الأمم المتحدة في مالي لن تدخر جهدًا لتنفيذ ولايتها في جميع مناطق انتشارها".


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