ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 14 يناير 2021.. تعرف عليها

الخميس 14/يناير/2021 - 08:59 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال التعاملات اليوم، الخميس 14-1-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث. 

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 2.25جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

اقرأ أيضًا:

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.75جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 2.75جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 4 جنيهات، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5جنيه.

وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 14-12-2020

استقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 21-12-2020

انخفاض في الأسعار والطماطم تسجل 4.8 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-12-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 28-12-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبو اليوم الثلاثاء 29-12-2020

ترشيحاتنا

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

خير كثير.. عود نفسك كل صباح أن تقول هذا الدعاء

كيلو المسكوفى بـ48 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أبرزهم سويسرا.. مطار القاهرة يستقبل اليوم 4 منتخبات مشاركة في مونديال اليد

بحبك.. سلمي أبو ضيف تشارك متابعيها صورة مع هدى المفتي

اعتقد أنه مصاب بجرثومة المعدة.. مسن يفارق الحياة أثناء نومه بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول