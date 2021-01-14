الميزانية الأمريكية تسجل عجزًا بـ 144 مليار دولار في ديسمبر الماضي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تسجيل الحكومة عجزًا في ميزانية ديسمبر الماضي، بلغ 144 مليار دولار، مشيرة إلى أن ارتفاع العجز جاء نتيجة النفقات المرتبطة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا وإعانات البطالة.



ووفقًا لتقرير نشرته الوزارة، زادت إيرادات الشهر ثلاثة بالمئة على أساس سنوي إلى 346 مليار دولار، فيما ارتفع الإنفاق 40 % إلى 490 مليار دولار.



وبلغ إجمالي عجز الميزانية الأمريكية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021، التي بدأت في أول أكتوبر 573 مليار دولار، ارتفاعًا من 357 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.