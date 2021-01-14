ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فرح سعيد تهنئ منتخب مصر لفوزه على تشيلي فى افتتاح كأس العالم لكرة اليد

الخميس 14/يناير/2021 - 09:28 ص
الإعلامية فرح سعيد
الإعلامية فرح سعيد
Advertisements
هاجر إبراهيم
هنأت الإعلامية فرح سعيد، المنتخب المصرى لكرة اليد بفوزه البارحة  على منتخب تشيلي بفارق ست أهداف خلال إفتتاحية بطولة العالم لكرة اليد، مشيرة إلى أن مصر هى التى تنظيم هذا المونديال.

وأضافت "فرح" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى بحفلة الإفتتاح كلمة، موضحة أنه عبر عن ترحيبه بجميع المنتخبات.

وفى سياق آخر.. هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب اليد؛ بعد الفوز على تشيلي في المباراة الافتتاحية لبطولة العالم لكرة  اليد، بنتيجة 35 \ 29، والتي تستضيفها مصر وشهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "صبحى"، إن الفوز في المباراة الأولى يُعد بداية مبشرة، وتبث التفاؤل والحماس لدى اللاعبين؛ لبذل أقصى جهد في المباريات المقبلة، لتحقيق مركز متقدم في ترتيب مراكز البطولة التي تعد الحدث الأهم والأكبر في العالم في الوقت الحالي لما تشهده من مشاركة 30 منتخبا من مختلف دول العالم.

وطالب وزير الرياضة، اللاعبين بالتركيز في المواجهات القادمة أمام السويد ومقدونيا، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة، والحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمي والفني.

وضمت قائمة الفراعنة 20 لاعبًا تضم 7 لاعبين محترفين، وهم كريم هنداوي دوبروجا سود كونستانتسا الروماني ومحمد ممدوح نادي دينامو بوخارست الروماني ويحيي عمر نادي فيسبرم المجري ومحمد سند نادي نيم الفرنسي وعلي زين نادي الشارقة الإماراتي وأحمد خيري نادي سيوا بوخارست الرومانى وأحمد هشام نادي نيم الفرنسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يحيى الدرع يسجل أول هدف لمنتخب مصر في افتتاحية كأس العالم لليد

مصر تتقدم على تشيلي 18-11 في الشوط الأول من افتتاحية كأس العالم لليد

45 دقيقة.. مصر تتقدم على تشيلي 27-18 في افتتاحية كأس العالم لليد

مصر تفوز على تشيلي 35-29 في افتتاحية بطولة كأس العالم لكرة اليد

يحيي الدرع رجل مباراة مصر وتشيلي فى افتتاح كأس العالم لكرة اليد

السيسي يرحب بضيوف مصر ويعلن افتتاح كأس العالم لكرة اليد والفراعنة تتغلب على المنتخب التشيلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف على التفاصيل

تدهور الحالة الصحية لـ فنانة شهيرة بسبب فيروس كورونا

هشام حنفي: أتوقع عدم خوض محمود الخطيب انتخابات الأهلي المقبلة

حالة هياج.. ثلاثيني ينهال بالضرب على عشيقته وينهي حياة طفليها.. والسبب؟!

حكم صلاة الصبح لمن نسى وصلاها 3 ركعات

عشبة مهملة تعالج النسيان وتقوي القلب احرص على تناولها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول