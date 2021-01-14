فرح سعيد تهنئ منتخب مصر لفوزه على تشيلي فى افتتاح كأس العالم لكرة اليد

هنأت الإعلامية فرح سعيد، المنتخب المصرى لكرة اليد بفوزه البارحة على منتخب تشيلي بفارق ست أهداف خلال إفتتاحية بطولة العالم لكرة اليد، مشيرة إلى أن مصر هى التى تنظيم هذا المونديال.





وأضافت "فرح" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى بحفلة الإفتتاح كلمة، موضحة أنه عبر عن ترحيبه بجميع المنتخبات.





وفى سياق آخر.. هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب اليد؛ بعد الفوز على تشيلي في المباراة الافتتاحية لبطولة العالم لكرة اليد، بنتيجة 35 \ 29، والتي تستضيفها مصر وشهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال "صبحى"، إن الفوز في المباراة الأولى يُعد بداية مبشرة، وتبث التفاؤل والحماس لدى اللاعبين؛ لبذل أقصى جهد في المباريات المقبلة، لتحقيق مركز متقدم في ترتيب مراكز البطولة التي تعد الحدث الأهم والأكبر في العالم في الوقت الحالي لما تشهده من مشاركة 30 منتخبا من مختلف دول العالم.





وطالب وزير الرياضة، اللاعبين بالتركيز في المواجهات القادمة أمام السويد ومقدونيا، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة، والحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمي والفني.



