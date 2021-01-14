اقتصاد الإمارات.. 735 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، الخميس، أكثر من 735 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 134 مبايعة بقيمة 371 مليون درهم، منها 9 مبايعات للأراضي بقيمة 61.5 مليون درهم و125 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 309.51 مليون درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة ورسان الثانية.





وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها1 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.





وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.





وسجلت الرهون قيمة قدرها 296.94 مليون درهم منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 207.75 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 89.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 173 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 33 مليون درهم.





أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 67.88 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 16 مليون درهم.



