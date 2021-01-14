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أخبار البلد

بصماته واضحة.. وزير الإعلام ينعي صفوت الشريف

الخميس 14/يناير/2021 - 10:03 ص
صفوت الشريف
صفوت الشريف
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حمادة خطاب
نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق. 

وقال هيكل في بيان نعيه: "قد يختلف البشر فى الرؤى والتوجهات، ولكن تظل حقيقة الموت هى الثابت الأكيد فى هذه الحياة وأمام هذه الحقيقة، لا نقول إلا ما يرضى ربنا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون". 

وأضاف هيكل: "قد تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق، الذى كانت له بصمات واضحة فى الإعلام المصرى لسنوات طويلة، ومنها إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى وإطلاق القمر الصناعى المصرى "نايل سات".

واختتم: "باسمى وباسم وزارة الدولة للإعلام بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا له بالرحمة والمغفرة".

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