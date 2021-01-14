ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بكلمات رومانسية.. محمد مهران يحتفل بعيد ميلاد زوجته

الخميس 14/يناير/2021 - 10:25 ص
محمد مهران و زوجته
محمد مهران و زوجته
Advertisements
ندى فكري
احتفل الفنان محمد مهران بعيد ميلاد زوجته ونشر صورة جديدة لهم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر محمد مهران فى الصورة وهو يحتضن زوجته من منزلهم مما اثار اعجاب متابعيه.

و علق محمد قائلا :" مع كل سنة بتعدي عليكي و احنا مع بعض .. بحسها سنين عمرنا الجديد اللي بنبني فيهم ذكرياتنا و حياتنا و عمرنا اللي جاي .. "

و تابع مهران " كانت سنه صعبة عليكي بجد من حمل لولادة بس بنينا فيها ذكريات كتير لينا و الاهم انك جيبتلنا احلي شئ في الكون ( زين❤️) ربنا يحفظهلنا كل سنة و انتي في حياتي يا حبيبتي و عائلتي .. بحبك 🌹"

اقرأ أيضًا:

كما كانت أخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته احمد زاهر، ادوارد، سلوى عثمان، روجينا، ريم سامى، واخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بلدي الثاني.. دنيا عبد العزيز تنشر صورتها في سوريا

إدوارد في ذكرى ميلاد والدته: وحشتيني يا أمي

الرفيق أهم من الطريق.. محمد مهران يحتفل بعيد ميلاد محمود حجازى على طريقته

بصور نادرة.. شاهد كيف احتفلت روجينا بعيد ميلاد أشرف زكي؟

روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي: كل سنة وأنت العمر كله

في عيد ميلاد أشرف زكي.. روجينا تخطف الأضواء بـ نجمة البرنس

ترشيحاتنا

تبحث عن البديل.. إليسا تعلن توقفها عن استخدامها واتساب

يسير على يديه وقدميه.. سيدة تقيد زوجها بسلسلة كلب وتمشي به في الشارع

انتهاء التيرم الأول لطلاب المدارس اليوم.. والتعليم: استكملنا المناهج أونلاين

هبوط أسعار الذهب | تفاصيل

الزمالك يكشف تطورات احتراف مصطفى محمد.. وسبب إزالة السور النهري ..فيديو

أبرزهم سويسرا.. مطار القاهرة يستقبل اليوم 4 منتخبات مشاركة في مونديال اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول