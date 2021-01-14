بكلمات رومانسية.. محمد مهران يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل

صورة جديدة لهم

عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهر محمد مهران فى الصورة وهو يحتضن زوجته من منزلهم مما اثار اعجاب متابعيه.





و علق محمد قائلا :" مع كل سنة بتعدي عليكي و احنا مع بعض .. بحسها سنين عمرنا الجديد اللي بنبني فيهم ذكرياتنا و حياتنا و عمرنا اللي جاي .. "





و تابع مهران " كانت سنه صعبة عليكي بجد من حمل لولادة بس بنينا فيها ذكريات كتير لينا و الاهم انك جيبتلنا احلي شئ في الكون ( زين❤️) ربنا يحفظهلنا كل سنة و انتي في حياتي يا حبيبتي و عائلتي .. بحبك 🌹"



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كما كانت أخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته احمد زاهر، ادوارد، سلوى عثمان، روجينا، ريم سامى، واخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.