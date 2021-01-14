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رياضة

مركز شباب رأس سدر يصعد للدوري الممتاز في الميني فوتبول

الخميس 14/يناير/2021 - 11:55 م
صدى البلد
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ايمن محم
تمكن مركز شباب رأس سدر  من الصعود للدوري الممتاز في الميني فوتبول بفارق 3 نقاط عن أقرب منافس له مركز شباب سانت كاترين بعد حصوله علي 15 نقطة وحصول مركز شباب سانت كاترين على 12 نقطة في الدوري الذي أقيم علي ملعب حربي مبارك بطور سيناء. 


وتنافست 6 فرق  وهي مركز شباب طور سيناء ومركز شباب سانت كاترين  ومركز شباب ابوزنيمة ومركز شباب رأس سدر ونادي شرم الشيخ الرياضي ونادي رأس سدر الرياضي.


وهنأ أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول  فريق مركز شباب راس سدر بالصعود للدوري الممتاز  وقدم التهنئة لأحمد محمد موسى رئيس مجلس إدارة مركز شباب رأس سدر  وحسام مصطفي مدير مركز شباب راس سدر وكذلك مجلس إدارة منطقة الميني فوتبول بجنوب سيناء برئاسة عبد الله غنيم.
 

وأكد رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول  إن اتحاد الميني فوتبول اول اتحاد يوجد له 27 منطقة بمجالس إدارات بالمحافظات  ويجري 27 دوري في المحافظات.  مشيرا إلي الاتحاد يوجد لديه 266 حكما  و290 مدربا  و44 اداريا بدورات تدريبية اجريت لهم  بواسطة محاضرين  من الاتحاد الدولي للميني فوتبول. 

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