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حوادث

سقوط 3 أشخاص نصبوا على المواطنين بإعلانات وهمية على تطبيق تسوق إلكترونى

الخميس 14/يناير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجرية بشتى صورها لاسيما الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكترونى ، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عدد من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب" ،  والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجنى عليهم بتحويلها على تلك الخطوط ، وعدم إتمام الإتفاق كما أضافت التحريات قيام المتهمين بإرتكاب (18) واقعة بذات الأسلوب .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.. تم إستهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة فى إرتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية) ، فضلًا عن مبلغ مالى بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الوقائع على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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