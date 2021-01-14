السيرة الذاتية للمستشار أحمد مناع الأمين العام الجديد لمجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس ، على تعيين المستشار أحمد عزت مناع، أمينا عاما للمجلس، وذلك عقب استقالة المستشار محمود فوزي.

- تولى رئاسة مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة (2018-2019).

- عمل بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد.

- أعير لدولة قطر.

- عمل بالأمانة العامة لمجلس الدولة.

وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة، "أعلي سلطة مالية وإدارية" قد قرر ندب المستشار أحمد عزت مناع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا جديدًا لمجلس النواب بعد موافقة المجلس الخاص لمجلس الدولة على ندبه كليًا خلفًا للمستشار محمود فوزى.