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برلمان

السيرة الذاتية للمستشار أحمد مناع الأمين العام الجديد لمجلس النواب

الخميس 14/يناير/2021 - 01:24 م
المستشار أحمد مناع
المستشار أحمد مناع أمين عام البرلمان الجديد
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فريدة محمد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس ، على تعيين المستشار أحمد عزت مناع، أمينا عاما للمجلس، وذلك عقب استقالة المستشار محمود فوزي.

وفيما يلي نستعرض السيرة الذاتية للمستشار أحمد مناع:

- تخرج من كلية الحقوق عام 1990.

- عمل بقسم الفتوى بوزارة الداخلية.

- شغل منصب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة .

- تولى رئاسة مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة (2018-2019).

- عمل بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد.

- أعير لدولة قطر.

- عمل بالأمانة العامة لمجلس الدولة.

وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة، "أعلي سلطة مالية وإدارية" قد قرر ندب المستشار أحمد عزت مناع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا جديدًا لمجلس النواب بعد موافقة المجلس الخاص لمجلس الدولة على ندبه كليًا خلفًا للمستشار محمود فوزى. 

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