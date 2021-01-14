رئيس القابضة للمياه: ننفذ مشروعات صرف صحى في 49 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى التى تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تشمل تطوير الريف المصرى بالكامل على مستوى الجمهورية، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".









وأوضح المهندس ممدوح رسلان أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تنفذ مشروعات الصرف الصحى بـ 49 قرية ضمن 375 قرية الأكثر احتياجًا بالمرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة، بـ7 محافظات، وهى: "أسيوط وسوهاج وأسوان والبحيرة ومطروح والوادى الجديد وقنا".









وكلف رئيس الشركة القابضة رؤساء الشركات التابعة بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية، مع ضرورة الالتزام بإنهاء المشروعات وفقا للمواعيد الزمنية المحددة، كما تابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدا أنها من أهم المشروعات القومية التى تمس حياة المواطنين بمختلف المجالات.









جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة الحزم التمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات التمويل الأجنبى، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.









وأوضح أهمية التنسيق المستمر بين الشركات التابعة والتعاون المستمر لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتنسيق الدائم بين غرفة عمليات الشركة القابضة وغرف العمليات بالشركات التابعة على مدار الساعة، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.









وأكد أهمية تفعيل دور إدارات المخطط العام بالشركات التابعة، وتحديد الأولويات لمشروعات المد والتدعيم للمناطق المحرومة وفقا للمعايير المحددة للشركات، ورفع كفاءة المحطات الفنية للأصول والتشغيل والصيانة، ومراجعة الحلول العاجلة التى تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة.







