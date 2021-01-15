طريقة الحواوشى زى المحلات بتكلفة أقل ومذاق ألذ

طريقة الحواوشى الست غالية بالمقادير

لحمة مفرومة

سجق مفرومة

بهارات

بصل

ثوم

ملح فلفل اسود

فلفل حار

بقدونس

عيش بلدى







طريقة حواوشي الست غالية بالخطوات :





فى وعاء على النار قومى بإضافة اللحم المفروم مع البصل والثوم على النار ثم أضيفي اليها السجق ثم البهارات والبصل وملح وفلفل والبقدونس والفلفل الحار.





أفى أرغفة العيش ضعي خليط اللحمة ثم يدخل أيضًا الفرن مع دهنه بالزيت ويقدم مع رش القليل من البقدونس







طريقة حواوشى فاطمة أبوحاتى

طريقة حواوشى فاطمة أبوحاتى بالمقادير .

حبهان بودرة نصف كوب بقدونس مفروم نصف كوب فلفل رومي مفروم 2فص ثوم مفروم ملعقة صغيرة دقيق نصف كوب بصل مفروم عيش بلدي كيلو دجاج مفرومة زيت ملح فلفل اسود بابريكا



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طريقة تحضير حواوشي فاطمة أبوحاتى بالخطوات ..

-أبدئى فى وضع اللحمة ثم قومى بفرم البصل واللحم المفروم والثوم وأبدئى فى إضافة التوابل أبدئى فى خلط المكونات ثم يحشى الخبز بالحشوة ويدهن بالزيت ويطهى جيدا



-يمكنك تسوية الحواوشى بالقليل من الزيت فى طاسة على النار أو أو لفه فى ورق فويل وأدخاله الفرن



