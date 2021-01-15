طريقة الحواوشى زى المحلات بتكلفة أقل ومذاق ألذ

طريقة الحواوشى زى المحلات من الطرق التى تبحث عنها الكثير من السيدات ويعتبر الحواوشي من أبرز الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في مطبخك إليك طريقة عمل الحواوشى زى المحلات بتكلفة أقل لأمهر الشيفات وطريقة الحواوشي الست غالية طريقة الحواوشى فاطمة أبو حاتى .
اقرأ أيضًا | أحلى من المحلات.. طيقة عمل الحواوشي في البيتطريقة الحواوشى الست غالية
طريقة الحواوشى الست غالية بالمقادير
طريقة حواوشى فاطمة أبوحاتى بالمقادير .
لحمة مفرومة
سجق مفرومة
بهارات
بصل
ثوم
ملح فلفل اسود
فلفل حار
بقدونس
عيش بلدى
طريقة حواوشي الست غالية بالخطوات :
فى وعاء على النار قومى بإضافة اللحم المفروم مع البصل والثوم على النار ثم أضيفي اليها السجق ثم البهارات والبصل وملح وفلفل والبقدونس والفلفل الحار.
أفى أرغفة العيش ضعي خليط اللحمة ثم يدخل أيضًا الفرن مع دهنه بالزيت ويقدم مع رش القليل من البقدونس
طريقة حواوشى فاطمة أبوحاتى
حبهان بودرة
نصف كوب بقدونس مفروم
نصف كوب فلفل رومي مفروم
2فص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة دقيق
نصف كوب بصل مفروم
عيش بلدي
كيلو دجاج مفرومة
زيت
ملح
فلفل اسود
بابريكا
اقرأ أيضا:
طريقة تحضير حواوشي فاطمة أبوحاتى بالخطوات ..
-أبدئى فى وضع اللحمة ثم قومى بفرم البصل واللحم المفروم والثوم وأبدئى فى إضافة التوابل أبدئى فى خلط المكونات ثم يحشى الخبز بالحشوة ويدهن بالزيت ويطهى جيدا
-يمكنك تسوية الحواوشى بالقليل من الزيت فى طاسة على النار أو أو لفه فى ورق فويل وأدخاله الفرن
طريقة عمل الحواوشى بالعجين
طريقة عمل الحواوشى بالعجين بالمقادير
كيلو دقيق لعمل العجين
ملعقتان من الخميرة
نصف كوب حليب
زيت الزيتون
ملعقة سكر
ملح
كيلو لحم مفروم (لحم غنم او بقر)
قطعتان من البصل المفروم الأوسط
فصين من الثوم المهروس
قطعتان من الفلفل الأخضر المقطع
قطعتان من الطماطم المقطعة
ملعقة كبيرة من بهارات اللحم
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
علبة بقدونس مفروم
طريقة عمل الحواوشى بالعجين بالخطوات
فى وعاء على النار ضعى الدقيق ونضيف الخميرة والسكر والملح وملعقة زيت الزيتون والحليب وبعض الماء
أبدئى فى خلط جيدا حتى تحصل على عجينة ناعمة ناعمة واتركي العجين لبعض الوقت حتى يتخمر
نقطع العجينة إلى 12 كرة متوسطة الحجم
على سطح خشبي نضع كرة من العجين ونمدها على شكل دائرة زافردي كرة أخرى من العجين على شكل رغيف وضعيها على الرغيف الأول باللحم
يُدهن سطح الحواوشى بزيت الزيتون ويوشع فى الفرن لتحصلى بذلك على طريقة الحواوشى زى المحلات وبمذاق ألذ
نقطع العجينة إلى 12 كرة متوسطة الحجم
على سطح خشبي نضع كرة من العجين ونمدها على شكل دائرة زافردي كرة أخرى من العجين على شكل رغيف وضعيها على الرغيف الأول باللحم
يُدهن سطح الحواوشى بزيت الزيتون ويوشع فى الفرن لتحصلى بذلك على طريقة الحواوشى زى المحلات وبمذاق ألذ