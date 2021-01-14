رئيس القائمة المشتركة بالكنيست: نتنياهو يحاول إحداث شرخ في المجتمع العربي

تطرق رئيس "القائمة المشتركة" أيمن عودة، إلى زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمدينة الناصرة.

قال عودة: إن " نتنياهو يحاول مرة أخرى احداث شرخ في المجتمع العربي وتقسيمه إلى طيبين وأشرار".

ومن جهته تطرق النائب أحمد الطيبي إلى اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين الذين خرجوا ضد نتنياهو، متسائلًا "أين يوجد هؤلاء الشرطيون عندما نحتاج إليهم ليتصدوا للجريمة والعنف في الوسط العربي؟".

يُشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صرح خلال زيارته إلى مدينة الناصرة، بأنه خصص ميزانيات طائلة للمجتمع العربي، "بلغت أكثر مما خصصته كل حكومات إسرائيل مجتمعة" على حد قوله.

وتظاهر العشرات في مدينة الناصرة، احتجاجًا على زيارة نتنياهو للمدينة، واشتبك بعضهم مع الشرطة واعتُقل عدد منهم للتحقيق. والتقى نتنياهو الذي تفقد مركزًا للتطعيم في الناصرة، برئيس البلدية علي سلام.

وفي وقت سابق أكد رئيس بلدية الناصرة علي سلام أنه لن ينضم إلى حزب "الليكود".