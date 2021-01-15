كليات جامعة القاهرة تسابق الزمن لتسهيل الدراسة على المنصة الالكترونية.. آداب وهندسة واقتصاد وعلوم سياسية ينتهون من رفع المقررات التعليمية.. و تخفيف المناهج للطلاب ذوي الهمم

* آداب القاهرة تبدأ فى رفع مقررات الفصل الدراسى الثانى

* عميد سياسة واقتصاد يكشف موقف الكلية من رفع المقررات الدراسية

*كلية الهندسة تنتهى من رفع الأجزاء العملية





















ـ كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موقف رفع المقررات الدراسية على المنصة الالكترونية لجامعة القاهرة .









وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لـ صدى البلد ، تم رفع جميع المقررات الدراسية للفصل الاول وجاري متابعة رفع مقررات الفصل الثاني من جانب أعضاء هيئة التدريس علي منصة البلاكبورد استعداد للفصل الدراسي الثاني .









وكان قد اوضح " السعيد " ، حقيقة تقليل المناهج الدراسية بعد قرار تحويل الدراسة اونلاين، وتأجيل الامتحانات الى بعد إجازة الفصل الدراسى الأول.









وقال عميد الكلية "لن يكون هناك تخفيف للمقررات إلا للطلاب ذوي الهمم فقط، لأننا قبل قرار إلغاء الامتحانات كانت الكلية بالفعل قد انتهت من المقررات الدراسية وفى تلك الفترة نعمل على التوسع فى الدراسة وليس التقليل.





كما اوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، موقف الكلية من طرح المقررات الدراسية اونلاين .



وقال الدكتور محمود السعيد ، إن طرح باقي المقررات مستمر (أونلاين) من خلال المنصة الالكترونية بلاك بورد ، ووجود متابعات من جانب أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب لشرح الأجزاء التي تحتاج إلى توضيح للطالب.



وأشار خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أنه تم وقف الانشطة الطلابية نظرا للظروف الراهنة التي نمر بها ، مضيفا أنه تم تدريب الطلاب على الامتحانات الأونلاين طوال الفصل الدراسي ، كما أنه تم عقد امتحانات "الميد تيرم" بهذه الطريقة لذلك هناك تأهيل كاف للطالب على كيفية استخدامه لهذه المنصات.





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قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه يتم الانتهاء حاليًا من باقي المقررات والبرامج الدراسية للطلاب .



وأوضح "عبد الفتاح" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية تقوم بطرح باقي المقررات الدراسية (أونلاين) من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية .



وأضاف أنه تم الانتهاء من الأجزاء العملية ، وباقي المقررات نظرية ، وهناك تفاعل من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات الالكترونية .



ونوه إلى أنه لا يوجد أي مشكلات تواجه الطالب أثناء تلقي المقررات أونلاين ، فالمنصات تتمتع بمرونة كبيرة في طرح المقررات والبرامج الدراسية عليها بأكثر من طريقة ، والتواصل مع الطلاب



وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.



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‎ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.



استكمل عدد كبير من الكليات بجامعة القاهرة ،عمليات رفع المقررات الدراسية اونلاين على المنصة الالكترونية لتسهيل الدراسة على الطلاب وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق الدراسة حضوريا بالكلية وتحويلالها اونلاين .