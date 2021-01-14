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برلمان

فخرى الفقي رئيسا للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

الخميس 14/يناير/2021 - 02:50 م
فخري الفقي
فخري الفقي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
انتخبت لجنة الخطة والموازنة د. فخري الفقي رئيسا كما انتخبت الوكيلين:  مصطفى سالم عن حزب مستقبل وطن و د. ياسر عمر عن حزب مستقبل وطن و فاز بأمانة  السر عبد المنعم علي عن حزب العدل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج إنتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الإنتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

وأعلن رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية و هيئات مكاتبها.

وقال خلال الجلسة العامة: "لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضو على الأقل، مضيفًا: لا يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة و المرأة و الشباب في كل لجنة.

وأضاف رئيس البرلمان: "لايجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة: "الأقدمية والخبرة و التخصص و عند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنا".

وتجرى، الآن، انتخابات اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، لدورة الانعقاد الأولى.

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