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محافظات

أمطار غزيرة ورياح شديدة على مراكز محافظة البحيرة ..شاهد

الخميس 14/يناير/2021 - 03:59 م
امطار
امطار
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أسماء الجنبيهى

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح شديدة، وتوقف حركة الصيد بموانئ بوغاز رشيد والملاحة البحرية بميناء إدكو والمعدية، كإجراء احترازي، نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط تزامنًا مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي. 

 
 شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الإستعداد بجميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظرًا للتوقعات الاستباقية بتعرض المحافظة لانخفاض فى درجات الحرارة والأمطار الخفيفة والمتوسطة ونشاط للرياح المثيرة للرمال و الأتربة، مع إتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.


كما وجه اللواء المحافظ بإتخاذ كافة الإحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الإستعداد وخاصةً بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياة والصرف والري وكافة الجهات المعنية. 

أمطار غزيرة ورياح شديدة على مراكز محافظة البحيرة ..شاهد
أمطار غزيرة ورياح شديدة على مراكز محافظة البحيرة ..شاهد
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