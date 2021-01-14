إصابة شخص بجرح نافذ بالصدر على يد آخرين تدخلا لفض مشادة بين شقيقين

أصيب شخص بجرح نافذ بالصدر على يد شخصين بقرية ديسط التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية تدخلا للفصل بينه وبين شقيقه عقب مشادة كلامية فتشاجر معهم.
ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طلخا من مستشفى شربين المركزي بوصول محمد رجب السيد الحسانين ١٨ عاما حاصل على دبلوم، ومقيم قرية ديسط " دائرة مركز طلخا مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجانب الأيسر ( إدعاء تعدى ) ٠
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم كلا من عمر سامح حسان عبد المعطي ١٩ عاما طالب و أحمد رأفت محمود محمد شحاته ٢٤ عاما فني تبريد وتكييف ويقيمان بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بألة حادة " مطواة " بحوزة الأول وإحداث إصابته علي أثر حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيقه وتدخل المتهمان للفصل بينهما .
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارنكـاب الواقعة لذات السبب وبارشاد المتهم الأول تم ضبط الأداة المستخدمة " وتم التحفظ عليها" ٠
وتحرر عن ذلك المحضر رقم، ٤٠٠ /٢٠٢١ جنح مركز شرطة طلخا وجار العرض على النيابة العامة .