ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة شخص بجرح نافذ بالصدر على يد آخرين تدخلا لفض مشادة بين شقيقين

الخميس 14/يناير/2021 - 04:08 م
مشاجره
مشاجره
Advertisements
همت الحسينى
أصيب شخص بجرح نافذ بالصدر على يد شخصين بقرية ديسط التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية تدخلا للفصل بينه وبين شقيقه عقب مشادة كلامية فتشاجر معهم.

ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طلخا من مستشفى شربين المركزي بوصول محمد رجب السيد الحسانين ١٨ عاما حاصل على دبلوم، ومقيم قرية ديسط " دائرة مركز طلخا مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجانب الأيسر ( إدعاء تعدى ) ٠ 

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم كلا من عمر سامح حسان عبد المعطي ١٩ عاما طالب و أحمد رأفت محمود محمد شحاته ٢٤ عاما فني تبريد وتكييف ويقيمان بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بألة حادة " مطواة " بحوزة الأول وإحداث إصابته علي أثر حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيقه وتدخل المتهمان للفصل بينهما .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارنكـاب الواقعة لذات السبب وبارشاد المتهم الأول تم ضبط الأداة المستخدمة " وتم التحفظ عليها" ٠ 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم، ٤٠٠ /٢٠٢١ جنح مركز شرطة طلخا وجار العرض على النيابة العامة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طالب يقتل والده في المنصورة والسبب صادم

لخلاف على الميراث.. إصابة شاب بطعنة نافذة على يد نجل عمته بإحدى قرى المنصورة

لخلافات على أماكن الصيد.. صياد يعتدي على زميله بزجاجة ويصيبه في عينه

جزار يطعن جاره بسبب خلافات الجيرة فى الدقهلية

فاكهاني يمزق جسد زميله بمطواة بقرية دميرة بطلخا فى الدقهلية

لخلاف على لعب الكرة.. طالب يطعن زميله بإحدى قرى الدقهلية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يطيح بـ 30 مسئولا تحكيميا من مناصبهم

الصحف العالمية تشيد بحفل افتتاح مونديال اليد

هل يأثم من يأكل بيده اليسرى؟.. الإفتاء توضح

السودان يحيط دول الجوار بتطورات الأوضاع على الحدود الإثيوبية.. ووفد برئاسة كباشي يصل القاهرة

في الاتجار بالبشر.. تجديد حبس مودة الأدهم وحنين حسام 15 يوما

التعليم العالي تكشف حقيقة تطبيق الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... الفنانة دنيا عبد العزيز في ندوة "صدي البلد"

شاهد .. تصميم تخيلي جديد لـ كيا سبورتاج 2022

بكارديجان وهودي.. أسما شريف منير تخطف الأنظار ببساطتها