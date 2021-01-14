إصابة شخص بجرح نافذ بالصدر على يد آخرين تدخلا لفض مشادة بين شقيقين

ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طلخا من مستشفى شربين المركزي بوصول محمد رجب السيد الحسانين ١٨ عاما حاصل على دبلوم، ومقيم قرية ديسط " دائرة مركز طلخا مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجانب الأيسر ( إدعاء تعدى ) ٠



