محافظ بورسعيد: افتتاح الميناء البري الجديد قريبا

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس اجتماعا موسعا مع رؤساء أحياء العرب والمناخ والشرق والضواحى للوقوف على كافة المستجدات فى المشروعات الجارى تنفيذها بالأحياء . جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأجهزة المعنية والشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الحالية بالمحافظة .





واستعرض المحافظ نسب التنفيذ الحالية بكافة المشروعات من الطرق والأسواق والحدائق الجارى تطويرها ، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الحالية بسوق العصر ١ ،٢ وكذلك استكمال باقى أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع الشاحنات وعبد الرحمن شكرى شارع عبد الحليم محمود وذلك فى إطار الارتقاء بمنظومة الطرق بالمحافظة .





وشدد المحافظ على الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ كافة المشروعات تمهيدا لافتتاحها قريبا ، وعلى رأسها الميناء البرى الجديد والطرق المحيطة به ، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات ، لافتا الى أن بورسعيد شهدت مؤخرا طفرة فى المشروعات الخدمية والتنموية بما يساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين.





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وفى سياق آخر عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اجتماعا موسعا ،مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





وحضر الاجتماع اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان واعضاء اللجنة .





وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.





وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد ، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ، مناشدا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ،بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.



