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برلمان

برلماني يكشف سبب تأخر إصدار البرلمان قانون المرور الجديد

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:07 ص
ضباط المرور
ضباط المرور
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معتز الخصوصى
قال يحيى الكدوانى، عضو مجلس النواب أن البرلمان السابق لم يصدر قانون المرور الجديد على الرغم من موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عليه بشكل نهائى، بسبب ضيق الوقت نظرا لوجود زخم فى الأجندة التشريعية للبرلمان السابق، مشيرا إلى أن القانون يضم أكثر من 96 مادة.

وأشار الكدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المرور الجديد سيكون على أولويات البرلمان لإصداره خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهمية هذا القانون باعتباره يمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون المرور الجديد سيحتاج إلى توفير البنية التحتية وغرف عمليات وأجهزة رصد للمخالفات المرور وساحات انتظار للسيارات فى المحافظات، بالإضافة إلى بعض النواحى التكنولوجية لرصد المخالفات إلكترونيا دون تدخل بشري.

وأوضح أنه بمجرد صدور قانون المرور الجديد فإنه من المقرر ان يأخذ فترة سماح من عامين إلى 3 أعوام، لأنه سيأخذ وقت فى تطبقه نظرا لتدخل 14 وزارة فى الحكومة لتطبيق القانون.
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