راتب شهري.. انطلاق برنامج تدريبي لشباب البحيرة لتنمية مهاراتهم الحرفية غدا

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، عن تنفيذ البرنامج التدريبي للشباب لتنمية مهاراتهم الحرفية فى مجالات (النجارة، الحدادة، الخياطة، سيارات ) والذى سيبدأ 15 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، يأتي ذلك فى اطار الجهود المبذولة للنهوض بالتدريب الحرفي وانجاح جهود الدولة فى .مواجهة البطالة والوصول الى معدلات التشغيل المستهدفة للشباب





أشار محافظ البحيرة إلى مميزات البرنامج والذى سيتقاضى خلاله المتدرب مبلغ مالي شهري بالإضافة لتوفير فرصة عمل في المجال المدرب عليه بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة كما سيحصل على شهادة خبرة في نهاية مدة التدريب.





وأوضح محافظ البحيرة، أن شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد على 25 سنة وأن يكون حاصلا على مؤهل تعليمي ( متوسط أو عالي) والمستندات المطلوبة هي ( صورة من شهادة الميلاد - صورة من البطاقة الشخصية - عد د ۲ صورة شخصية - صورة المؤهل الدراسي ) وعلى من يرغب بالتقدم التوجه إلى مركز الإنتاج والتدريب المهني بدمنهور خلف فرق الأمن - طريق النصر .





وأكد محافظ البحيرة، أهمية تضافر كافة الجهود لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على اقتحام سوق العمل وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة و المدربة.





يذكر أن محافظ البحيرة، قال إن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت مليار و805 ملايين جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل 20 ألفا و875 مشروعًا استثماريا متنوعًا( تجارى - صناعى - زراعى - خدمى ) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 57 ألفا و385 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.





وأشار إلى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطنى، يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ مشروعك، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% للمشروعات الصناعية ، 8% للمشروعات التجارية ، 16% للمشروعات الزراعية، وذلك وفقًا لسياسات البنك الإئتمانية.

ووجه محافظ البحيرة بتذليل العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

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