أفضل دعاء ليلة الجمعة

أفضل دعاء يوم الجمعة .. هناك أدعية كثيرة يستحب على المسلم أن يرددها كثيرا في يوم الجمعة حتى ينال الثواب الكبير من رب العالمين
سنن يوم الجمعة.. الإفتاء: 8 أعمال يستحب فعلها
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلِّين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك. اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.
دعاء لابي المتوفي يوم الجمعة مكتوب لا يعد فقط أمنية ورغبة للاب المتوفي في قبره، وإنما أيضًا يعد دعاء للميت ابي يوم الجمعة مكتوب من أفضل وسائل بر الوالدين والأحبة ، التي أوصانا رسول الله بالحرص عليها، لأن دعاء للاب المتوفي هو أعظم هدية يقدمها الابن لأبيه في قبره، حيث إن تأثير دعاء للميت يفوق أغلى الورود والرياحين التي توضع على قبر المتوفي، وعليه فإن دعاء للميت في يوم الجمعة مكتوب يعد من أفضل أدعية المتوفي ، حيث إنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن في يوم الجمعة ساعة استجابة، قد أوصى النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها، ومن هنا فإن دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة مكتوب قد يوافق ساعة الاستجابة في يوم الجمعة فتكون من حظ المتوفي دعاء مستجاب يخفف عنه عذاب القبر وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وينال المتوفي عفو الله تعالى ورحمته من خلال دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب في ساعة إجابة.
فضل دعاء يوم الجمعة
اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.
فضل يوم الجمعة ووقت الغسل وساعة الإجابة
اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.
دعاء يوم الجمعة
اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.
اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.
اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.
اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.
أجمل دعاء ليوم الجمعة
يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب. اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي، وعافني، واعفُ عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله، عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللّهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأجرهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيّد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.
أجمل أدعية يوم الجمعة
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين
اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.
فضل يوم الجمعة ووقت الغسل وساعة الإجابة
اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.
دعاء يوم الجمعة
اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.
اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.
اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.
اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.
أجمل دعاء ليوم الجمعة
يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب. اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي، وعافني، واعفُ عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله، عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللّهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأجرهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيّد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.
أجمل أدعية يوم الجمعة
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين
سنن يوم الجمعة.. الإفتاء: 8 أعمال يستحب فعلها
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلِّين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك. اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.
وقت ساعة الإجابة
وقت ساعة اختلف العلماء في هذه الساعة ووقتها، على أقوال كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول الرسول: «قَائِمٌ يُصَلِّي»: من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، وأصح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»، يعني يجلس على المنبر.
أفضل دعاء للميت يوم الجمعة
• اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك بضيافتك وليس هناك أكرم وأرحم منك اللهم اغفر له وارحمه ونور قبره واجعله من المنعمين في قبره، اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.
• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .
• اللهم إني اسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.
• ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم ارحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين.
• يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.
• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.
دعاء يقال يوم الجمعة
اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.
اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.
وقت ساعة اختلف العلماء في هذه الساعة ووقتها، على أقوال كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول الرسول: «قَائِمٌ يُصَلِّي»: من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، وأصح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»، يعني يجلس على المنبر.
أفضل دعاء للميت يوم الجمعة
• اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك بضيافتك وليس هناك أكرم وأرحم منك اللهم اغفر له وارحمه ونور قبره واجعله من المنعمين في قبره، اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.
• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .
• اللهم إني اسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.
• ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم ارحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين.
• يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.
• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.
دعاء يقال يوم الجمعة
اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.
اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.
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اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.
الحمد لله الذى لا يرجي إلّا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.
اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم أن نلقاك، اللّهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.
الحمد لله الذى لا يرجي إلّا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.
اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم أن نلقاك، اللّهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة يعد من أفضل ادعية المتوفي يوم الجمعة، حيث إن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة أي في ساعة استجابة وأكثر الأوقات التي حثنا النبي –صلى الله عليه وسلم – على الإكثار من الدعاء فيها، كما أن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة هو طوق النجاة لذلك المتوفي الذي يرقد وحيدًا في قبره، وقد انقطع عمله في الدنيا ولم يتبقى له منها سوى انتظار من قد يتذكره من أحبابه الأحياء ويقدم له دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة أي دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مستجابًا يبدله قبره من حفرة للنار إلى روضة من ياض الجنة، فماذا يحتاج المتوفي بعد دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة مضمون الاستجابة، لكي يتجاوز الله تعالى عن سيئاته في الدنيا ويخيره بين أبواب الجنة الثمانية في الآخرة.
دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة
دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ورد فيه مجموعة من ادعية المتوفي المأثورة عن النبي –صلى الله عليه وسلم – والذي حثنا على الحرص على دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة لما قد يوافق ساعة استجابة، ومن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ما يجعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية، وهو : «يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين».
دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة
دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ورد فيه مجموعة من ادعية المتوفي المأثورة عن النبي –صلى الله عليه وسلم – والذي حثنا على الحرص على دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة لما قد يوافق ساعة استجابة، ومن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ما يجعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية، وهو : «يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين».