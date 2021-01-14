موسى يتعاون مع عزيز الشافعي للمرة الثالثة في "متحير".. فيديو

طرح المطرب موسى أحدث أعماله الغنائية بعنوان "متحير" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وتعاون موسى في أغنية "متحير" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.





وتعد أغنية "متحير" التعاون الثالث بين موسى والشاعر الغنائي عزيز الشافعي حيث تعاونا من قبل في أغنيتي "الحلوة" للموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وأغنية "يامعدي" للموزع الموسيقي أشرف البرنس.





وتقول كلمات أغنية "متحير":

في أمر الدنيا متحير بتتغير و بتغير

في أمر الدنيا متحير بتتغير و بتغير

و فرحة قلبي يا قلبي تملي عمرها قصير

في ناس من قلبي حبيتهم و نن عنيا انا اديتهم

في ناس من قلبي حبيتهم و نن عنيا انا اديتهم و لما احتجتهم مره في وشي قفلوا باب بيتهم