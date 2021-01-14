عمرو درويش: انتخاب رئيس ووكيلي "النواب" ولجانه استكمال للعرس الديمقراطي.. فيديو

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ما تم من انتخابات رئاسة مجلس النواب والوكيلين وما تم اليوم من انتخابات اللجان الفرعية هو استكمال العرس الديمقراطي الذي بدأ بانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب.





وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد، أن المشهد الذي تم داخل مجلس النواب كان مشهدا ديمقراطيا مؤكدا أن الانتخابات تمت بود بين جميع الأعضاء.





وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن مجلس النواب افتتح ببداية محترمة وهادئة ووعي كبير بين أعضاء المجلس لاستكمال ما أنهاه المجلس السابق.



