ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب بلندن: طالبت قادة الجاليات الموجودة بمناشدة أعضائها لتلقي لقاح كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 07:12 م
الدكتور عصام عبد
الدكتور عصام عبد الصمد طبيب التخدير والرعاية المركزة بلندن
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور عصام عبد الصمد طبيب التخدير والرعاية المركزة بلندن، أن فيروس كورونا موجود على الساحة، مضيفا أن عدد الإصابات على مستوى العالم تجاوز 9 ملايين إصابة. 

وأضاف عبد الصمد خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد، قائلا: "طالبت قادة الجاليات الموجودة في لندن  بمناشدة اعضاء الجاليات لتلقي اللقاح". 

وأعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان فرض حالة الطوارئ من مستوى "حادث جلل، مؤكدًا أن انتشار فيروس كورونا أصبح خارج السيطرة في العاصمة.

وتجاوز معدل الإصابات بفيروس كورونا في لندن 1000 مصاب لكل 100 ألف ساكن، وزادت حالات الإصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات بنسبة 27% خلال الفترة بين 30 ديسمبر و6 يناير.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة لندن 7034 شخصًا، ما يمثل زيادة بنسبة 35% عن الذروة الأولى لانتشار فيروس كورونا في لندن أبريل الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد المصريين بأوروبا: العلاج الأمثل لـ كورونا الأدوية المضادة للفيروسات.. فيديو

خوفًا من كورونا.. مؤسس ويكيليكس يعزل نفسه في زنزانته

الفيروسات في منتهى الذكاء .. طبيب مصري مقيم بلندن : كورونا تحور 25 مرة |فيديو

أحمد المشتت: الخوف يسيطر على الصحة العالمية وبريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

قرار مرعب.. متى سيضطر أطباء بريطانيا لترك مصابي كورونا يموتون دون رعاية صحية؟

فرض الطوارئ بدرجة حادث جلل.. عمدة لندن: انتشار فيروس كورونا خرج عن السيطرة

ترشيحاتنا

بشأن أسعار المستحضرات.. بيان مهم من الغذاء والدواء السعودية

"حاجة مهمة جدا".. كواليس أحدث عروض مسرح أشرف عبد الباقي قبل تقديمها

قرار عنصري.. جمال الغندور مهاجما اتحاد الكرة بعد إعادة تشكيل لجان الحكام

الخارجية: إعادة 12 سائقا مصريا بعد احتجازهم في مدينة دنقلا السودانية

خناقة عبد الله السعيد مع نجوم بيراميدز.. مصدر يحسم الجدل

صورة محمد بن سلمان في الفضاء تخطف قلوب محبيه.. ما القصة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك الكريمة والفراولة

كاديلاك تطرح طائرة وسيارة ذاتية القيادة.. صور

مفاجأة مفزعة.. لحظة اقتحام قطيع من 6 أسود لحديقة منزل سكني.. فيديو وصور