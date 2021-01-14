طبيب بلندن: طالبت قادة الجاليات الموجودة بمناشدة أعضائها لتلقي لقاح كورونا

أكد الدكتور عصام عبد الصمد طبيب التخدير والرعاية المركزة بلندن، أن فيروس كورونا موجود على الساحة، مضيفا أن عدد الإصابات على مستوى العالم تجاوز 9 ملايين إصابة.

وأضاف عبد الصمد خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد، قائلا: " طالبت قادة الجاليات الموجودة في لندن بمناشدة اعضاء الجاليات لتلقي اللقاح".

وأعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان فرض حالة الطوارئ من مستوى "حادث جلل، مؤكدًا أن انتشار فيروس كورونا أصبح خارج السيطرة في العاصمة.





وتجاوز معدل الإصابات بفيروس كورونا في لندن 1000 مصاب لكل 100 ألف ساكن، وزادت حالات الإصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات بنسبة 27% خلال الفترة بين 30 ديسمبر و6 يناير.



