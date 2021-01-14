كاديلاك تطرح طائرة وسيارة ذاتية القيادة.. صور



تنافس شركة كاديلاك العريقة الآن في مجال وسائل النقل ذاتية القيادة فهي لا تنافس فقط في مجال السيارات بل تنافس أيضا في مجال الطائرات لتخلق أفق تنافسية جديدة تتخطي السيارات لتنتقل الي مجال الطائرات أيضا لتعلن شعار المنافسة والاستثمار في مجال وسائل النقل البرية أو الجوية.





سيارة كاديلاك ذاتية القيادة الجديدة بها سقف زجاجي كبير بانورامي لإبقاء الرُكاب على اتصال بالعالم الخارجي، وبها أيضا صف من المقاعد المتحركة على طول الجزء الأمامي والجانبي للمقصورة، مع كرسيين في الجزء الخلفي منها لتتسع لاكبر عدد ممكن من الركاب.





نشرت كاديلاك فيديو تشويقيا وصورا تعرض فيها مزايا سيارتها الجديدة ذاتية القيادة وتصف المزايا الموجودة فيها مثل كاميرا لالتقاط الصور أثناء السير، ونظام متطور لضبط المناخ وتدفئة المقاعد والرطوبة وفقًا لحالة الرُكاب وحالة المناخ الخارجي أيا كان لتتكيف معه أوتوماتيكيا.







شركة كاديلاك ليست أول علامة تجارية فاخرة تكشف عن طائرة بدون طيار كهربائية بالكامل، فأعلنت أودي مؤخرا عن تاكسي طائر بمشاركة شركة ايرباص وإيتال ديزاين أما طائرة كاديلاك الجديدة بدون طيار ستصبح بمقعد واحد، وستكون قادرة على الانطلاق بسرعات تصل إلى 90 كيلو متر في الساعة.

سيارة كاديلاك المستقبلية الجديدة تقدم لمحة عن المستقبل، حيث يُمكن للسيارات ذاتية القيادة ألا تحتوي على عجلات توجيه، أما إذا كان التواجد على الطريق أمرًا صعبًا بالنسبة لك، فيُمكنك الارتفاع فوق كل شيء باستخدام طائرة بدون طيار وهو أمر مذهل من كاديلاك وغير معهود من قبل.