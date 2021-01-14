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أخبار العالم

انفجارات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 06:52 م
صدى البلد
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شريف سيد
وقع عدد من الانفجارات داخل مكتب إدارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون مزيد من التفاصيل. 

ويظهر في شريط الفيديو الذي نشره نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تصاعد أدخنة كثيفة من المكتب، وسط هروب المواطنين. 

ومن ناحية أخرى، كتب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين البارزين رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، للتعبير عن قلقهم بشأن تآكل الحريات الصحفية في البلاد والدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين هناك.

وبحسب "رويترز"، ورد في الرسالة الموجهة من أعضاء مجلس الشيوخ كريس مورفي وباتريك ليهي وبن كاردان إلى أبي أحمد امس الأربعاء أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية ، انخرطت الحكومة الإثيوبية بشكل متزايد في نمط من الترهيب ضد الصحفيين".

قالوا إن هذا الاتجاه يتناقض بشكل صارخ مع بداية رئاسته للوزراء في 2018 عندما أفرجت حكومته عن عشرات الصحفيين المحتجزين.
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