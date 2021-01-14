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رياضة

الزمالك ينفي إصابة زيزو بسبب حادث سير

الخميس 14/يناير/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة عن تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض لحادث سير مما نتج عنه تعرضه لإصابة في الأنف.


وأكد الجهاز الفني للفريق الأبيض أن اللاعب تواجد في النادي مساء اليوم لخوض تدريبات في الجيم بالرغم من حصول الفريق على راحة من التدريبات لمدة يومين بعد الفوز على المصري بهدف دون رد في الجولة السابعة للدوري.


وشدد الجهاز الفني على أن اللاعب سليم وسيشارك في تدريبات الغد بصورة طبيعية استعدادا للقاء الجونة المقبل المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وأجرى لاعبو الفريق الأبيض اتصالات هاتفيه بـ زيزو بعد انتشار أنباء عن تعرضه لحادث سير وهو ما نفاه اللاعب لزملائه.
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