الزمالك ينفي إصابة زيزو بسبب حادث سير

نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة عن تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض لحادث سير مما نتج عنه تعرضه لإصابة في الأنف.
وأكد الجهاز الفني للفريق الأبيض أن اللاعب تواجد في النادي مساء اليوم لخوض تدريبات في الجيم بالرغم من حصول الفريق على راحة من التدريبات لمدة يومين بعد الفوز على المصري بهدف دون رد في الجولة السابعة للدوري.
وشدد الجهاز الفني على أن اللاعب سليم وسيشارك في تدريبات الغد بصورة طبيعية استعدادا للقاء الجونة المقبل المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأجرى لاعبو الفريق الأبيض اتصالات هاتفيه بـ زيزو بعد انتشار أنباء عن تعرضه لحادث سير وهو ما نفاه اللاعب لزملائه.
وأكد الجهاز الفني للفريق الأبيض أن اللاعب تواجد في النادي مساء اليوم لخوض تدريبات في الجيم بالرغم من حصول الفريق على راحة من التدريبات لمدة يومين بعد الفوز على المصري بهدف دون رد في الجولة السابعة للدوري.
وشدد الجهاز الفني على أن اللاعب سليم وسيشارك في تدريبات الغد بصورة طبيعية استعدادا للقاء الجونة المقبل المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأجرى لاعبو الفريق الأبيض اتصالات هاتفيه بـ زيزو بعد انتشار أنباء عن تعرضه لحادث سير وهو ما نفاه اللاعب لزملائه.