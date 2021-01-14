الزمالك ينفي إصابة زيزو بسبب حادث سير



وأكد الجهاز الفني للفريق الأبيض أن اللاعب تواجد في النادي مساء اليوم لخوض تدريبات في الجيم بالرغم من حصول الفريق على راحة من التدريبات لمدة يومين بعد الفوز على المصري بهدف دون رد في الجولة السابعة للدوري.







وشدد الجهاز الفني على أن اللاعب سليم وسيشارك في تدريبات الغد بصورة طبيعية استعدادا للقاء الجونة المقبل المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.







وأجرى لاعبو الفريق الأبيض اتصالات هاتفيه بـ زيزو بعد انتشار أنباء عن تعرضه لحادث سير وهو ما نفاه اللاعب لزملائه.